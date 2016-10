Völler tobt: "An Dämlichkeit nicht zu überbieten!"

Einmal mehr gab es in Deutschland einen dramatischen Pokalabend. Drittligist Sportfreunde Lotte besiegte in Runde zwei Bundesligist Bayer Leverkusen im Elferschießen mit 4:3! Baumgartlinger verschoss für den Werksklub, Özcans zwei gehaltene Elfer nützten nichts. Marco Knaller war mit zwei gehaltenen Penalties Sandhausens großer Held in Freiburg.