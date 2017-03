Völkermord in Namibia: Deutschland soll zahlen

Zwischen 1904 und 1908 waren während der deutschen Kolonialherrschaft im heutigen Namibia Zehntausende Herero und Nama getötet worden. Experten gehen davon aus, dass die deutschen Truppen rund 65.000 der 80.000 Herero und mindestens 10.000 von 20.000 Nama ermordeten. Die Massaker gelten als erster Völkermord des 20. Jahrhunderts.

"Akzeptieren keine Entschuldigung ohne Reparationszahlungen"

Nach dem nunmehrigen Richterspruch in New York sagte die namibische Abgeordnete Ida Hoffmann, die diese Woche als Vertreterin der Nama angereist war: "Als ich gehört habe, wie die Richterin sagte, dass die Anhörung stattfindet, war das der größte Erfolg, den wir bisher hatten." Die Klageführer, Herero- Chef Vekuii Rukoro und Nama- Chef David Frederick, erklärten, dass sie im Namen "aller Herero und Nama weltweit" auftreten und "Entschädigung für den Völkermord" fordern. Weder Herero noch Nama würden eine Entschuldigung Deutschlands akzeptieren, die keine Reparationen vorsehe, sagte Rukoro.

Herero-Chef Vekuii Rukoro Foto: AFP

Die namibische Abgeordnete Ida Hoffmann (Bildmitte) im New Yorker Gerichtssaal Foto: AFP

Mitglieder der namibischen Delegation Foto: AFP

Enteignungen, Vergewaltigungen, Zwangsarbeit, Mord

In der Sammelklage heißt es, in der Zeit der deutschen Kolonialherrschaft über das damalige Deutsch- Südwestafrika sei zwischen 1885 und 1903 ein Viertel des Landes der Herero und Nama mit Einverständnis der Kolonialbehörden von deutschen Siedlern enteignet worden. Geduldet von den Behörden hätten die Siedler Frauen und Mädchen vergewaltigt und der Bevölkerung Zwangsarbeit auferlegt. Bei einem 1904 einsetzenden Aufstand habe der deutsche General Lothar von Trotha schließlich einen Vernichtungsfeldzug begonnen, in dem bis zu 100.000 Herero und Nama getötet worden seien. Die deutsche Kolonialherrschaft ging am 9. Juli 1915 zu Ende.

1905 in Deutsch-Südwestafrika: Soldaten verpacken Schädel von Herero für den Transport nach Berlin. Foto: Wikipedia

1907: Herero, die das Massaker durch die deutschen Truppen überlebten Foto: Wikipedia

Deutsche Regierung lehnt Entschädigungszahlungen ab

Die Regierung in Berlin bezeichnet die damaligen Massaker zwar inzwischen als "Kriegsverbrechen und Völkermord", lehnt Entschädigungszahlungen aber ab. Sie argumentiert, dass sie ohnehin seit 2014 mit der Regierung in der namibischen Hauptstadt Windhoek einen Dialog über die Aufarbeitung des Genozids führt, und verweist zudem auf die deutsche Unterstützung für Namibia durch Entwicklungszusammenarbeit. Nach dem nunmehrigen Gerichtsbeschluss in New York hat Deutschland vier Monate Zeit, um auf die von den Herero und Nama im Jänner eingereichte Entschädigungsklage zu antworten.