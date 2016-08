"Visafreiheit für Türken nur theoretisch möglich"

EU- Nachbarschaftskommissar Johannes Hahn erachtet die Einführung der visafreien Einreise türkischer Staatsbürger in die EU bis 1. Oktober nur "theoretisch möglich". "Die, die sich intensiv mit der Materie befassen, sind relativ skeptisch, dass dem so sein wird", sagte Hahn am Freitagabend gegenüber Ö1 zu entsprechenden Aussagen von EU- Kommissionspräsident Jean- Claude Juncker in Alpbach.