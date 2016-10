"Viola Point" eröffnet: Fanandrang bei der Austria

Mit dem "Viola Point" will die Austria ihre "Vertriebsstruktur erweitern, und zwar um eine europaweit einzigartige Plattform", wie es von offizieller Seite heißt. Am "Viola Point" können künftig im Donauzentrum Tageskarten, Abos, Mitgliedschaften und Fanartikel bestellt und gesichert werden. Die Bezahlung erfolgt per Kreditkarte.

"Viola Point" sei ein "Online- Point- of- Sale", der seinesgleichen sucht, ist die Austria überzeugt.

Im folgenden Video sehen Sie die Highlights von Austrias jüngstem Sieg in der Bundesliga - dem 2:1 gegen St. Pölten:

Video: SKY