Vierjähriger in Schwimmbad von Zeugin reanimiert

Ein Vierjähriger ist am Donnerstagnachmittag im Donaustädter Bad in Wien leblos aus dem Wasser gezogen und von einer Zeugin reanimiert worden. Nach den Erste- Hilfe- Maßnahmen durch die Frau übernahmen die alarmierten Einsatzkräfte die notfallmedizinische Versorgung des Kindes. Es wurde im Anschluss per Notarzthubschrauber ins Krankenhaus eingeliefert.