Vierjährige von Radlader überrollt und verletzt

Ein vierjähriges Mädchen ist am Samstag auf einem Bauernhof in Niederösterreich von einem führerlosen Radlader überrollt und schwer verletzt worden. Der 63 Jahre alte Lenker des Gefährts war zuvor ausgestiegen, um ein weiteres Mädchen davor zu bewahren, auf die Straße zu laufen. In der Zwischenzeit dürfte sich der Radlader in Bewegung gesetzt haben und ins Rollen geraten sein.