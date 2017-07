Vierjährige verätzt sich mit Kunststoffreiniger

In einem unbeobachteten Moment ist ein vier Jahre altes Mädchen am Sonntagnachmittag im steirischen Bezirk Weiz an eine Flasche mit Kunststoffreiniger gelangt und hat davon gekostet. Gleich danach klagte das Kind über Schmerzen in Mund und Rachen, der Vater alarmierte die Rettungskräfte, die das Mädchen mit Verätzungen ins Spital brachte.