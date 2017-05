Vierjährige trieb reglos in Pool - wiederbelebt!

Mit Temperaturen von mehr als 30 Grad war der Freitag ein herrlich heißer Sommertag. Da suchte natürlich Jung und Alt Abkühlung in den Bädern - oder auch in privaten Swimmingpools. So auch in Steyr, wo es um 15.40 Uhr zu einem lebensgefährlichen Unglück kam: Die vierjährige Tochter einer Familie stürzte in einem unbeobachteten Moment in den Garten- Pool und ging unter.

Wenig später bemerkte die Mutter der Kleinen das Unglück und zog ihrer Tochter aus dem Wasser heraus. Kurz danach ging bei der Steyrer Rettung auch schon der Notruf: "Lebloses Mädchen im Wasser" ein. Die Helfer rasten gleich zum Unglücksort und setzten die Wiederbelebung der Bewusstlosen fort.

"Rettungskette hat tadellos funktioniert"

Der Bezirksrettungskommandant von Steyr, Urban Schneeweiß: "Nachdem ein Ersthelfer das Mädchen aus dem Wasser gezogen hat, hat die Rettungskette durch die Einsatzkräfte tadellos funktioniert. Das Kind wurde dann vom Rettungshubschrauber "C 10" zum Linzer Uniklinikum geflogen."

Wie lange das Mädchen unter Wasser war, ist noch unklar. Doch dank der Reanimationsmaßnahmen sind die Helfer guter Dinge, dass das Kind den Badeunfall ohne Schäden überleben wird.

Kronen Zeitung