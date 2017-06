Vierfacher Vater wollte "alle Muslime töten"

Der vierfache Vater aus Cardiff in South Wales hatte den weißen Lieferwagen bei einer Firma in in Pontyclun in der Nähe der walisischen Hauptstadt gemietet. In der Nacht auf Montag hatte er im Londoner Stadtteil Finsbury Park vor der Moschee offenbar ein Blutbad anrichten wollen. "Ich töte alle Muslime", soll er Augenzeugen zufolge geschrien haben. Osborne wurde noch vor Ort verhaftet.

Darren Osborne

Mit dem gemieteten Lkw wollte Osborne ein Blutbad anrichten.

Foto: PA

Foto: AFP

Der Imam der Moschee hatte zuvor verhindert, dass der 47- Jährige von aufgebrachten Anwesenden gelyncht wurde. Den Behörden war er davor nicht aufgefallen. Osborne lebte in Cardiff, soll aber in Singapur geboren sein. Von seiner Lebensgefährtin hatte er sich Nachbarn zufolge vor etwa einem halben Jahr getrennt, seine Kinder stammten aus früheren Beziehungen. Bekannte beschrieben ihn als "liebevollen Vater, der seine Kinder oft von der Schule abholte".

Mohammed Mahmoud, Imam der Moschee (Mitte)

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: PA

Haus in Cardiff von Polizei durchsucht

Osbornes Haus in Cardiff wurde am Montag von der Polizei durchsucht. Gegen den 47- Jährigen wird mittlerweile wegen Terrorverdachts ermittelt. Ihm werde unter anderem zur Last gelegt, terroristische Handlungen vorbereitet zu haben, teilte die Polizei in London mit. Osborne war zuvor nach seiner Wahnsinnstat in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er auch auf seinen Geisteszustand hin untersucht werden sollte. Die Chefin von Scotland Yard, Cressida Dick, geht von einem gezielten Anschlag auf Muslime aus.

Das Haus von Darren Osborne in Cardiff, Wales

Labour-Chef Jeremy Corbyn besuchte die Mitglieder der Moschee-Gemeinschaft.