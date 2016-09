Vier entlaufene Kamerunschafe legten A7 lahm

Vier entlaufene Kamerunschafe haben am Montag für fast 20 Minuten die A7 beim Franzosenhausweg in Oberösterreich total lahm. Sechs Männer der Linzer Berufsfeuerwehr konnten die vierbeinigen Ausreißer zusammentreiben und einfangen. Die Mini- Herde wurde bei einem Jäger einquartiert, am Nachmittag meldete sich die Besitzerin.