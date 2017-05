Vienna wendet Konkurs ab und findet Hauptsponsor

Trainer Hans Kleer ist am Mittwoch in den Urlaub geflogen - in dem ihn die Zusammenstellung des Kaders für nächste Saison beschäftigen wird. Obwohl seine Zukunft trotz Vertrags bis 2018 ungewiss ist, dem Meistercoach (wie auch sieben Spielern) aufgrund nötiger Einsparungen von rund 40 Prozent ein deutlich reduziertes Angebot unterbreitet wurde.