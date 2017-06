Vienna Capitals verlängern mit Stürmer Nödl

D as passiert heute in der weiten Sportwelt abseits unserer Top- Storys:

11:24 Uhr: +KANU+

Kuhnle und Leitner im Kajak- Halbfinale

Die Kanutinnen Corinna Kuhnle und Lisa Leitner haben sich am Freitag bei den Wildwasser- Europameisterschaften in Tacen/SLO für das Halbfinale im Kajak- Einer qualifiziert. Kuhnle landete in Vorlauf eins mit 0,87 Sekunden Rückstand auf die Laufbeste Ricarda Funk (GER) auf Rang zwei. Lisa Leitner belegte 3,56 Sekunden zurück Platz vier. Viktoria Wolffhardt verpasste in beiden Läufen das Weiterkommen. Die 29- jährige Niederösterreichern Kuhnle, die als größte rot- weiß- rote Medaillenhoffnung zu den kontinentalen Titelkämpfen gereist ist, hat damit weiterhin die Chance auf ihre erste Medaille bei einem Großereignis seit 2011. Halbfinale und Finale finden am Sonntag statt. Bereits am Freitagnachmittag haben die Damen im Kajak- Teambewerb die Chance auf eine EM- Medaille (16.01 Uhr).

10:33 Uhr: +EISHOCKEY+

Vienna Capitals verlängern mit Stürmer Andreas Nödl

Der amtierende Meister Vienna Capitals hat den Vertrag mit Andreas Nödl verlängert. Der 30- jährige Stürmer geht damit auch in der kommenden Saison der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) für den Hauptstadtklub auf Torjagd. Nödl, der von 2008 bis 2013 in der NHL 195 Spiele für die Philadelphia Flyers und die Carolina Hurricanes absolvierte, spielt seit 2014 für die Vienna Capitals.

10:04 Uhr: +FUSSBALL+

Posch verlängert bei der Admira bis 2018 plus Option

Die Admira hat den Vertrag von Philipp Posch bis 2018 plus Option auf ein weiteres Jahr verlängert. Der 23- jährige Rechtsverteidiger schaffte über den eigenen Nachwuchs den Sprung in die Kampfmannschaft. Außerdem gaben die Südstädter am Freitag bekannt, dass Akademie- Leiter Harald Suchard den Verein verlässt. Sein Nachfolger wird mit 1. Juli der bisherige Altach- Co- Trainer Stefan Fuhrmann. Zudem trennt sich die Admira auch vom administrativen Akademieleiter Christian Wiesinger sowie vom U18- und U16- Trainer.

08:41 Uhr: +SPORT- TAGESPROGRAMM+

Das bringt der Sport- Freitag!

FUSSBALL

Länderspiel

20:45 Uhr: Nordirland - Neuseeland

21:00 Uhr: Frankreich - Paraguay

TENNIS

French Open: 3. Runde (2. Match nach 11.00 Uhr/Thiem- Johnson/USA) (live im sportkrone.at- Ticker, auf ORF Sport + und Eurosport)

TISCHTENNIS

10:00 Uhr; WM in Düsseldorf: Einzel Achtel- /Viertelfinale Damen, Einzel 3. Runde Herren (mit Fegerl- Jeong)

07:44 Uhr: +FUSSBALL+

Lyon gewinnt Frauen- Champions- League

Olympique Lyon hat das Triple im Frauen- Fußball geschafft. Nach Meisterschaft und Cupsieg in Frankreich sicherte sich das Team am Donnerstagabend in Cardiff auch den Titel in der Champions League. Lyon setzte sich nach torlosen 120 Minuten mit 7:6 im Elferschießen durch und wiederholte den Vorjahreserfolg. Paris- Torhüterin Katarzyna Kiedrzynek verschoss ihren Elfmeter, ehe Lyons Keeperin Sarah Bouhaddi traf und damit für die Entscheidung sorgte.

20:48 Uhr: +FUSSBALL+

Titelverteidiger Salzburg auch 2017/18 in UEFA Youth League! Die U18- Mannschaft von Red Bull Salzburg hat sich vorzeitig den Titel in der Fußball- Jugendliga der entsprechenden Altersstufe gesichert. Nach einem 2:0- Erfolg gegen die AKA Steiermark - SK Sturm Graz durfte das Team von Trainer Marco Rose die vierte Meisterschaft in Folge bejubeln. Damit steht auch fest, dass Salzburg in der kommenden Saison den Titel in der UEFA Youth League verteidigen kann. Im Unterschied zu anderen Bewerben ist der Titelverteidiger der Youth League nicht automatisch zur Teilnahme an der folgenden Saison berechtigt. Salzburg hatte den wichtigsten europäischen Nachwuchs- Klubbewerb am 24. April dank eines 2:1- Finalerfolgs über Benfica Lissabon gewonnen.

20:14 Uhr: +FUSSBALL+

UEFA ehrt Roma- Idol Totti mit "Preis des Präsidenten"! Italiens Fußball- Star Francesco Totti ist wenige Tage nach dem Ende seiner langen aktiven Karriere bei AS Roma von der UEFA geehrt worden. Präsident Aleksander Ceferin zeichnete den 40- Jährigen am Donnerstag für seine "außergewöhnliche Loyalität" mit dem zuletzt im Jahr 2014 verliehenen "Preis des Präsidenten" aus. "Er wurde zum Vorbild für Millionen und Aber- Millionen von Fans", sagte Ceferin am Donnerstag in Cardiff. "Er hinterlässt ein einzigartiges Erbe. Ein Erbe, das Fußballfans weltweit hochhalten sollten."

20:09 Uhr: +FUSSBALL+

Schotte Fletcher wechselt zum Arnautovic- Klub Stoke! Der schottische Internationale Darren Fletcher wechselt nach zwei Saisonen bei West Bromwich zum Premier- League- Rivalen und Marko- Arnautovic- Klub Stoke City. Der 33- jährige Mittelfeldspieler unterschrieb einen Zweijahresvertrag.

19:21 Uhr: +KANU+

Oschmautz bei EM im Kajak- Halbfinale! Bei den Herren schaffte es Felix Oschmautz im Kajak- Einer- Bewerb der Europameisterschaften im slowenischen Tacen als Zehnter des zweiten Laufs mit sechs Strafsekunden gerade noch ins Halbfinale. Andreas Langer als 18. und Mario Leitner als 27. schieden aus. Im ersten Lauf hatten Leitner und Langer den für den Aufstieg nötigen 20. Platz knapp verfehlt.

18:55 Uhr: +BEACHVOLLEYBALL+

Doppler/Horst nach 2. Sieg im Moskau- Achtelfinale! Clemens Doppler/Alexander Horst haben beim World- Tour- Turnier der Beachvolleyballer in Moskau nach dem zweiten Sieg am Donnerstagabend als Gruppensieger das Achtelfinale erreicht. Das ÖVV- Duo bezwang die Klagenfurt- Sieger und Ex- Europameister Aleksandrs Samoilovs/Janis Smedins aus Lettland mit 2:0 (15,13) und kam damit aus Pool A direkt unter die letzten 16.

18:34 Uhr: +VOLLEYBALL+

World- League- Duell mit Venezuela abgesagt - ÖVV- Team Sieger! Das Auftaktspiel von Österreichs Volleyball- Nationalteam in der World League am Freitag in Frankfurt gegen Venezuela ist am Donnerstagnachmittag abgesagt worden. Der Weltverband (FIVB) entschied sich zu diesem Schritt, da die Südamerikaner angesichts der politischen Situation in dem Land nicht rechtzeitig anreisen konnten, und wertete die Partie mit 3:0 für Österreich. "Traurig nehmen wir die Absage zur Kenntnis. So will niemand gewinnen", brachte ÖVV- Präsident Peter Kleinmann in einer ersten Reaktion sein Bedauern zum Ausdruck. Während das ÖVV- Team wie auch die Kasachen und Deutschen am Mittwoch ins offizielle "World Tour Hotel" gezogen sind, war von den Venezolanern auch am Donnerstagnachmittag noch keine Spur. Ob und wann das Team noch in Frankfurt ankommt, ist unklar.

18:11 Uhr: +FUSSBALL+

Juventus Turin spielt ab Juli im "Allianz Stadium"! Das Stadion von Italiens Rekordmeister Juventus Turin wird ab Juli Allianz Stadium heißen. Ein entsprechender Vertrag über die Namensrechte wurde mit der deutschen Versicherungsgesellschaft bis 2023 geschlossen. Damit reiht sich das zuvor als Juventus Stadium bekannte Stadion in die Reihe von Allianz- Arenen in München, Sydney, London, Nizza, Sao Paulo und Wien ein. Finanzielle Details zu dem Erwerb der Namensrechte wurden nicht bekannt. Das modernste Stadion Italiens wurde 2011 eingeweiht. Es verfügt über 41.500 Sitzplätze.

18:01 Uhr: +FUSSBALL+

Standfest übernimmt Sturm Amateure als Trainer! Joachim Standfest bleibt dem Fußball erhalten. Der Ex- Profi wird zumindest für die kommenden zwei Jahre die in der Regionalliga Mitte spielenden Sturm Graz Amateure als Cheftrainer betreuen. "Er weiß sehr genau, was nötig ist, um ein erfolgreicher Profi zu werden", lobte Sportdirektor Günter Kreissl den 36- jährigen Ex- ÖFB- Teamspieler. "Ich freue mich über meine neue Aufgabe bei den Schwarz- Weißen sehr und will mich beim Verein und den Verantwortlichen für die unglaubliche Chance bedanken", meinte Standfest, der von 2010 bis 2012 Spieler bei Sturm Graz war und mit dem Verein 2011 Meister wurde. Am vergangenen Wochenende hatte der gebürtige Leobener im Dress des Wolfsberger AC ausgerechnet gegen die Grazer seine 508. und letzte Bundesliga- Partie bestritten.

17:54 Uhr: +VOLLEYBALL+

ÖVV- Damen besiegten in WM- Quali Ungarn 3:2! Österreichs Volleyball- Damen- Nationalteam hat im WM- Qualifikationsturnier in Osijek (2. Phase) am Donnerstag sein zweites Match gewonnen. Nach dem 0:3 gegen Favorit Russland kam die junge Auswahl von Teamchefin Svetlana Ilic zu einem 3:2- Erfolg über Ungarn. Nächster Gegner ist am Freitag (15 Uhr) Georgien.

17:40 Uhr: +FUSSBALL+

WAC verlängert Vertrag mit Tschernegg bis 2018! Bundesligist Wolfsberger AC hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Peter Tschernegg um ein Jahr bis Sommer 2018 verlängert. Der Steirer war 2014 vom SV Grödig nach Kärnten gewechselt. "Ich habe mich hier immer wohl gefühlt und freue mich, dass ich noch ein Jahr beim WAC bleibe", sagte der 25- Jährige.

16:54 Uhr: +VOLLEYBALL+

Aich/Dob spielt kommende Saison in der Champions League! ÖVV- Vizemeister SK Aich/Dob wird in der kommenden Saison an der Champions League der Herren teilnehmen. Nachdem Meister Tirol nicht für die kommende Saison genannt hatte, suchte der ÖVV auf Bitte der Kärntner beim Europa- Verband (CEV) um eine Ausnahmegenehmigung an. Diese wurde laut Mitteilung vom Donnerstag nun erteilt. Die Genehmigung sei mit der Begründung erteilt worden, dass die Teilnahme eines österreichischen Vereins im Sinne des Volleyballsports sei, sagte ÖVV- Präsident Peter Kleinmann. Bei Aich/Dob nahm man die Nachricht freudig entgegen. "Nun geht es darum, eine schlagkräftige Mannschaft für die kommende Saison zusammenzustellen", erklärte Sportdirektor Martin Micheu.

16:12 Uhr: +KANU+

Weratschnig und Wolffhardt bei EM bereits im Halbfinale! Die Kanutinnen Nadine Weratschnig und Viktoria Wolffhardt stehen bei den Europameisterschaften im Wildwasser- Slalom im Canadier- Einer der Damen im Halbfinale. Die beiden Österreicherinnen qualifizierten sich am Donnerstag im slowenischen Tacen im ersten Vorlauf mit den Plätzen vier und sechs. Für die 22- jährige Wolffhardt ist die Qualifikation für das EM- Halbfinale nach einem im Jänner erlittenen Kreuzbandriss ein erster Teilerfolg. Halbfinale und Finale finden am kommenden Samstag statt.

15:56 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Lisek soll in Innsbruck für hohe Sprünge sorgen! Mit 5,81 m ist der Pole Piotr Lisek Fünfter der Freiluft- Jahresweltbestenliste im Stabhochsprung und der Topstar der Golden Roof Challenge am Freitag in Innsbruck (ab 19 Uhr). Aus Österreich misst sich Sebastian Ender auf der mobilen Leichtathletik- Anlage mit dem Hallen- Europameister. Bei den Frauen ist die Finnin Minna Nikkanen mit einer Bestleistung von 4,61 m aussichtsreichste Teilnehmerin in der Innsbrucker Altstadt, Junioren- Weltrekordlerin Wilma Murto (4,71 m) sagte verletzungsbedingt ab. Im Weitsprung bekommt es Österreichs Siebenkampf- U20- Weltmeisterin Sarah Lagger u.a. mit der Russin Darja Klischina (7,05 m) zu tun. Bei den Männern sind der Schwede Michel Torneus (8,44 m), der Deutsche Markus Rehm (8,40) und der Tscheche Radek Juska die stärksten Athleten der Teilnehmerliste.

15:34 Uhr: +FUSSBALL+

Strafen für PAOK Saloniki und AEK Athen nach Ausschreitungen! Für PAOK Saloniki und AEK Athen hatten die schweren Ausschreitungen beim griechischen Cup- Finale harte Strafen zur Folge. PAOK wurden nachträglich sechs Punkte in der abgelaufenen Meisterschaft abgezogen. Der Klub aus Saloniki muss zudem eine Strafe in Höhe von 282.500 Euro zahlen und die ersten sieben Heimspiele der Saison 2017/18 vor leeren Tribünen austragen. Bei AEK beträgt die Geldstrafe 170.000 Euro, außerdem müssen die ersten drei Begegnungen im eigenen Stadion ohne Zuschauer gespielt werden. Der 2:1- Sieg von Saloniki war am 6. Mai von schweren Ausschreitungen mit Verletzten überschattet worden. Hooligans lieferten sich Schlägereien vor und im Panthessaliko- Stadion der mittelgriechischen Hafenstadt Volos. Rund vier Dutzend Menschen mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Die Ausschreitungen begannen schon Stunden vor dem Anpfiff.

15:15 Uhr: +FUSSBALL+

Mancini neuer Trainer von Zenit St. Petersburg! Der russische Fußball- Klub Zenit St. Petersburg hat Roberto Mancini als neuen Trainer vorgestellt. Der 52- jährige Italiener, der zuletzt bei Inter Mailand tätig war, unterschrieb einen Dreijahresvertrag mit Option. Der vierfache russische Meister hatte die vergangene Saison auf Platz drei abgeschlossen und damit einen Champions- League- Platz verpasst.

15:01 Uhr: +SCHWIMMEN+

Innsbruck- Projekt "50- m-Becken" kommt allmählich in Fahrt! In die Bemühungen um eine 50- m-Schwimmhalle in Innsbruck dürfte nach jahrzehntelanger Planungsphase nun Fahrt kommen. Nach Vorlage eines vom Sportministerium verlangten Sportkonzepts durch den Österreichischen Schwimmverband (OSV) findet am Freitag nach OSV- Angaben im Sportministerium erstmals eine Sitzung aller für das Projekt notwendigen Institutionen statt. Vorgesehen sind nun u.a. die Schließung der 25- m-Halle in der Höttinger Au bzw. die Verwertung als Wohngebiet, ein innovatives Energiekonzept, eine Einbindung in das bestehende Badkonzept sowie eine adäquate sportliche Nutzung auch unter Einbindung eines Lehrschwimmbeckens und einer Kraftkammer.

14:56 Uhr: +FUSSBALL+

Huntelaar kehrt zu Ajax Amsterdam zurück! Europa- League- Finalist Ajax Amsterdam hat Klaas- Jan Huntelaar als Neuzugang vorgestellt. Der 33- Jährige kehrt nach seinem Vertragsende bei Schalke 04 ablösefrei in seine niederländische Heimat zurück. Der Stürmer unterschrieb einen Einjahresvertrag bis 2018. Der "Hunter" spielte bereits von 2006 bis 2008 beim niederländischen Rekordmeister. Damals gelangen ihm 105 Tore in 137 Pflichtspielen. Von Amsterdam führte sein Weg über Real Madrid zum AC Milan.

Im Sommer 2010 verpflichtete ihn der damalige Schalke- Trainer Felix Magath für 14 Millionen Euro. Bei den Deutschen wurde Huntelaar schnell zum Publikumsliebling und erzielte in 175 Bundesliga- Spielen 82 Treffer. Huntelaars größter Erfolg in Gelsenkirchen waren das Erreichen des CL- Halbfinals und der Gewinn des DFB- Pokals im Mai 2011. In der Saison 2011/2012 wurde der niederländische Nationalspieler mit 29 Treffern Bundesliga- Torschützenkönig.

14:40 Uhr: +EISHOCKEY+

Vienna Capitals verlängern mit Sharp! Meister Vienna Capitals hat den Vertrag mit MacGregor Sharp verlängert. Der 31- jährige Kanadier bleibt dem Hauptstadtklub damit auch in der kommenden Saison erhalten. Sharp war mit 25 Treffern der drittbeste Torschütze der Capitals.

13:33 Uhr: +FUSSBALL+

Rapid verlängert mit Thurnwald und Gashi bis 2020! Rapid Wien hat die Verträge von Manuel Thurnwald und Albin Gashi bis zum Ende der Saison 2019/20 verlängert. Thurnwald schaffte bereits in dieser Saison den Sprung in die Kampfmannschaft, wo er sowohl im Mittelfeld, als auch in der Verteidigung zum Einsatz kam. Gashi stand für Rapid II in der Regionalliga Ost auf dem Platz und trainierte immer wieder mit den Profis.

13:27 Uhr: +FUSSBALL+

SV Ried verpflichtet Grabher

Bundesliga- Absteiger SV Ried hat sich für die kommende Saison die Dienste von Pius Grabher gesichert. Der 23- jährige Vorarlberger wechselte von Austria Lustenau zu den Oberösterreichern. Der Mittelfeldspieler unterschrieb einen Vertrag für drei Jahre.

12:54 Uhr: +BEACHVOLLEYBALL+

Clemens Doppler/Alexander Horst sind erfolgreich in das World- Tour- Turnier der Beach- Volleyballer in Moskau gestartet. Das ÖVV- Duo setzte sich am Donnerstag in Pool A nach 0:1- Satzrückstand noch 2:1 (- 17,15,10) gegen die Italiener Alex Ranghieri/Adrian Carambula durch. Stefanie Schwaiger/Katharina Schützenhöfer qualifizierten sich mit einem 2:1 über die Schweizerinnen Nicole Eiholzer/Dunja Gerson erfolgreich für den Hauptbewerb, bezogen dort aber eine Auftaktniederlage. Sie mussten sich den Tschechinnen Barbora Hermannova/Marketa Slokova 0:2 (- 23,- 15) geschlagen geben.

12:45 Uhr: +FUSSBALL+

Manchester City verpflichtet Ederson für 40 Millionen Euro

Der englische Topklub Manchester City hat Tormann Ederson von Benfica Lissabon für 40 Millionen Euro verpflichtet. Das gab der portugiesische Meister am Donnerstag bekannt. Die Ablösesumme für den 23- jährigen Brasilianer ist damit die zweithöchste Transfersumme für einen Torhüter. Einzig Juventus Turin überwies für Gianluigi Buffon im Jahr 2001 mehr Geld nach Parma.

12:13 Uhr: +EISHOCKEY+

KAC verstärkt sich mit den Stürmern Talbot und Rheault

Vizemeister KAC hat die beiden Stürmer Julian Talbot und Jon Rheault verpflichtet. Der 32- jährige Talbot kommt aus der deutschen DEL, wo der Kanadier ab 2011 für die Eisbären Berlin im Einsatz war und zwei Mal Meister wurde. Der US- Amerikaner Rheault (30), der für die Florida Panthers fünf Mal in der NHL auf dem Eis stand, spielte zuletzt für den Schweizer B- Ligisten EHC Visp. Rheault ist seit 2013 in Europa aktiv und gewann 2015 mit Adler Mannheim den deutschen Meistertitel. Die beiden Nordamerikaner besetzten die letzten der insgesamt neun eingeplanten Legionärsplätze im Kader der Kärntner für die kommende Saison der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL).

11:39 Uhr: +FUSSBALL+

Italien schießt San Marino ab!

Italien hat am Mittwoch in einem Testspiel gegen San Marino den höchsten Sieg seit 1952 gefeiert. Die "Squadra Azzurra" gewann in Empoli mit 8:0, obwohl Teamchef Giampiero Ventura nicht weniger als 13 Länderspiel- Debütanten einsetzte. Einer von ihnen, der 27- jährige Gianluca Lapadula von AC Milan, erzielte drei Tore. Italiens Rekordsieg ist ein 9:0 gegen die USA 1948.

11:12 Uhr: +FUSSBALL+

Konyaspor erstmals türkischer Cupsieger

Konyaspor hat am Mittwoch erstmals den türkischen Cup gewonnen. Im Finale setzte sich die Mannschaft aus Konya gegen Istanbul Basaksehir mit 4:1 nach Elfmeterschießen durch, nachdem die reguläre Spielzeit sowie Verlängerung torlos geendet hatte. Erstmals seit 2007/08 stand keiner der drei Istanbuler Großklubs - Besiktas, Fenerbahce und Galatasaray - im Endspiel. Mit dem Cupsieg sicherte sich Konyaspor einen Europa- League- Startplatz in der nächsten Saison.

10:56 Uhr: +FUSSBALL+

Russisches Nationalteam bereitet sich im Stubaital auf Confed- Cup vor

Das russische Nationalteam bereitet sich noch bis Samstag in Tirol auf den anstehenden Confed- Cup und die Heim- Weltmeisterschaft im kommenden Jahr vor. Mit 23 Feldspielern und vier Torhütern hat Teamchef Stanislaw Tschertschessow, einst erfolgreicher und beliebter Torhüter beim FC Tirol, das Camp in Neustift im Stubaital aufgeschlagen. Trainiert wird streng geheim, Plastikplanen schützen vor ungeliebten Blicken. Auch eigene Security- Leute verwehren den Zugang zum Platz. Untergebracht ist die "Sbornaja" und ihr großer Betreuerstab im Fünf- Sterne- Hotel Jagdhof.

09:05 Uhr: +SPORT- TAGESPROGRAMM+

Das bringt der Sport- Donnerstag!

FUSSBALL

Frauen/Champions League/Finale

20:45 Uhr: Cardiff: Olympique Lyon - Paris St. Germain

ÖFB Samsung Cup/Finale

20:30 Uhr: Klagenfurt SK Rapid Wien - Red Bull Salzburg (live im sportkrone.at- Ticker auf ORF eins)

TENNIS

French Open

11:00 Uhr: Paris: Einzel, 2. Runde (Doppel mit Oswald; Mixed mit Peya, Marach) (live auf Eurosport)

VOLLEYBALL

WM- Qualifikation/Damen/2. Runde

15:00 Uhr: Osijek: Österreich - Ungarn

TISCHTENNIS

10:00 Uhr: WM in Düsseldorf: Einzel 2./3. Runde Damen und Herren

KANU

14:00 Uhr: Wildwasser- EM Tacen: Vorläufe

07:41 Uhr: +EISHOCKEY+

Pittsburgh gewinnt auch zweites Stanley- Cup- Finalspiel

Die Pittsburgh Penguins haben auch das zweite Stanley- Cup- Finalspiel in der nordamerikanischen Eishockey- Profiliga NHL gewonnen. Der Titelverteidiger siegte am Mittwoch (Ortszeit) gegen die Nashville Predators mit 4:1 (1:1, 0:0, 3:0) und führt in der "Best of Seven"- Serie mit 2:0. Die Penguins können am Samstag (Ortszeit) mit einem weiteren Sieg im dritten Spiel in Nashville einen großen Schritt in Richtung fünfter Meisterschaft in der besten Liga der Welt machen.

22:32 Uhr: +FUSSBALL+

Gorgon gewinnt mit Rijeka kroatisches Double! Zehn Tage nach dem Gewinn des kroatischen Meistertitels hat Alexander Gorgon mit Rijeka auch den Cup geholt. Beim 3:1 im Finale über Dinamo Zagreb wurde der Ex- Austrianer am Mittwoch in der 74. Minute ausgetauscht. Sein früherer "Veilchen"- Kollege Emir Dilaver durfte mit Ferencvaros Budapest dank eines 5:4 im Elferschießen gegen Vasas Budapest über den ungarischen Cup- Titel jubeln.

21:51 Uhr: +FUSSBALL+

Niederlande besiegen Marokko in Testspiel mit 2:1!

Ergebnis von Fußball- Länderspielen am Mittwoch:

Marokko - Niederlande 1:2 (0:1) - Tore: Boussoufa (72.) bzw. Promes (22.), Janssen (68.) - Rote Karte: De Ligt (70./Niederlande)

17:45 Uhr: +TISCHTENNIS+

Deutscher Weikert zum Weltverbandspräsidenten gewählt! Der Deutsche Thomas Weikert ist zum Präsidenten des Tischtennis- Weltverbandes (ITTF) gewählt worden. Der 55- jährige Jurist setzte sich am Mittwoch bei der ITTF- Generalversammlung während der Düsseldorfer Weltmeisterschaften gegen den belgischen Ex- Spieler Jean- Michel Saive mit 118:90- Stimmen durch. Weikert war seit September 2014 als Nachfolger des Kanadiers Adham Sharara kommissarischer ITTF- Chef.

17:20 Uhr: +VOLLEYBALL+

ÖVV- Damen unterliegen zum WM- Quali- Auftakt Russland 0:3! Österreichs Volleyball- Damen- Nationalteam hat sein Startmatch in Phase zwei der WM- Qualifikation wie erwartet verloren. Die ÖVV- Truppe unterlag in Osijek Aufstiegsfavorit Russland 0:3 (- 14,- 13,- 15). Nur der Sieger des Sechser- Pools erhält ein Fixticket für die WM 2018. Der Zweitplatzierte qualifiziert sich für ein Drittrundenturnier - für die junge rot- weiß- rote Equipe wohl auch außer Reichweite. Ihre nächste Gruppe- A-Partie bestreiten die von der serbischen ÖVV- Teamchefin Svetlana Ilic intensiv auf die Länderspiel- Saison vorbereiteten Österreicherinnen am Donnerstag (15 Uhr) gegen Ungarn. Von Freitag bis Sonntag folgen die Partien gegen Georgien (15 Uhr), Kroatien (20 Uhr) und Griechenland (17.30 Uhr). Fünf Tage später wird erstmals eine österreichische Damen- Nationalmannschaft in die European League starten.

15:25 Uhr: +FUSSBALL+

WAC verpflichtet Flecker von Kapfenberg! Der Wolfsberger AC hat sich für die kommende Saison mit Mittelfeldspieler Florian Flecker verstärkt. Der 21- Jährige wechselte von Zweitligist Kapfenberg zum Bundesligisten, wie dieser am Mittwoch bekannt gab. Flecker unterschrieb für zwei Jahre bei den "Wölfen". Der Steirer traf in der abgelaufenen Erste- Liga- Saison siebenmal für die Kapfenberger. Außerdem vermeldete der WAC die Vertragsverlängerung mit Torhüter Alexander Kofler. Der Kärntner unterschrieb für eine Saison bis 2018. Kofler avancierte im Frühjahr zur klaren Nummer eins bei den Wolfsbergern, nachdem sich Kontrahent Christian Dobnik im Trainingslager das Kreuzband gerissen hatte.

15:20 Uhr: +DOPING+

Isinbajewa als RUSADA- Chefin zurückgetreten! Stabhochsprung- Doppel- Olympiasiegerin und -Weltrekordlerin Jelena Isinbajewa ist am Mittwoch als Aufsichtsratsvorsitzende der russischen Anti- Doping- Agentur (RUSADA) zurückgetreten. Der Rückzug der 34- Jährigen war vom Vize- Ministerpräsidenten Witali Mutko für das Monatsende angekündigt und von der Welt- Anti- Dopingagentur (WADA) gefordert worden. Die WADA erkennt derzeit die Moskauer Anti- Doping- Behörde nicht an. Um einen Weg zurück zu ermöglichen, hatte sie gefordert, dass die RUSADA unabhängiger vom Nationalen Olympischen Komitee (NOK) Russlands werde. Die zweifache Olympiasiegerin Isinbajewa hatte sich aber an die Spitze der RUSADA und ins NOK wählen lassen, obwohl es zuvor Kritik an einem möglichen Interessenskonflikt gegeben hatte.

15:01 Uhr: +EISHOCKEY+

KAC trennte sich von Pance und Hurtubise! Eishockey- Vizemeister KAC hat sich von den beiden Stürmern Ziga Pance und Mark Hurtubise getrennt. Wie die Klagenfurter am Mittwoch bekannt gaben, werden die Verträge des slowenischen Teamspielers und des kanadischen Centers nicht verlängert. Pance (28) erzielte in der abgelaufenen Saison in 68 Spielen 14 Tore, Hurtubise kam in 67 Partien auf 31 Scorerpunkte.

14:00 Uhr: +FUSSBALL+

Trainer Schwarz erhielt in Mainz Vertrag bis 2020! Sandro Schwarz ist offiziell der neue Trainer des FSV Mainz 05 und erhielt beim deutschen Bundesligisten einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020. Dies gab der Klub von ÖFB- Teamspieler Karim Onisiwo bei der Vorstellung des 38- Jährigen am Mittwoch bekannt. Schwarz ist Nachfolger von Martin Schmidt, von dem sich der Tabellen- 15. der abgelaufenen Saison vergangene Woche getrennt hatte. "Jetzt hier sitzen zu dürfen, ist für mich eine große Ehre, eine große Chance. Es ist schon ein sehr emotionaler Moment, hier das erste Mal als Cheftrainer sprechen zu dürfen", sagte Schwarz.

13:50 Uhr: +TISCHTENNIS+

Liu Jia und Polcanova zogen sicher in 2. WM- Einzelrunde ein! Österreichs Damen- Duo ist siegreich in den Einzelbewerb der Düsseldorfer Tischtennis- Weltmeisterschaften gestartet. Die als Nummer zwölf gesetzte Liu Jia besiegte am Mittwoch in der ersten Hauptrunde die Inderin Mouma Das 4:1 (7,7,- 10,7,5), davor hatte sich Sofia Polcanova (Nr. 31) gegen die Slowenin Manca Fajmut gar 4:0 (4,10,8,6) durchgesetzt.

Am Mittwochabend ging es für Polcanova gegen ihre Froschberg- Klubkollegin Zhang Mo um den Aufstieg in die Runde der besten 32 (19.30 Uhr). Pikant, dass Österreichs Nummer zwei und die Kanadierin davor (18.00) gemeinsam um den Einzug in das Doppel- Achtelfinale spielen. Liu Jia bekommt es mit der Ungarin Bernadette Szocs zu tun (20.30). Die Auftakt- Einzel der fünf ÖTTV- Herren sind ab 16 Uhr angesetzt.

12:06 Uhr: +RADSPORT+

Patrick Konrad im erweiterten Bora- Kader für Tour de France! Radprofi Patrick Konrad, der am Sonntag den Giro d'Italia als Gesamt- 16. abgeschlossen hat, ist von seinem Rennstall Bora- hansgrohe in den erweiterten Kader für die am 1. Juli in Düsseldorf beginnende Tour de France nominiert worden. Weltmeister Peter Sagan (SVK) und der starke Bergfahrer Rafal Majka (POL) sind fix, für die restlichen sieben Startplätze stehen zwölf Fahrer zur Auswahl.

Die endgültige Nominierung werde nach der Tour de Suisse erfolgen, kündigte das Bora- Team in einer Aussendung am Mittwoch an. "Mit Peter und Rafal haben wir ambitionierte Ziele, das Grüne Trikot, eine Top- 5-Platzierung in der Gesamtwertung und den ersten Etappensieg für mein Team an der Tour de France. Ich denke, wir haben einen sehr guten Kader, der diese Ziele auch erreichen kann", erklärte Team- Manager Ralph Denk.

11:43 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Startrecht für drei Russinnen als "neutrale Athleten"

Der Leichtathletik- Weltverband (IAAF) hat laut Mitteilung vom Mittwoch drei russischen Aktiven das Startrecht bei internationalen Bewerben zuerkannt. Die Ex- 400- m-EM- Zweite Xenia Aksjonowa, Ex- Speerwurf- Europameisterin Vera Rebrik und Vera Rusakowa dürfen demnach als "neutrale Athleten" antreten. Damit haben bisher insgesamt 15 Athleten Ausnahmegenehmigungen erhalten, 27 bleiben unter Beobachtung.

Der russische Verband war wegen systematischen Dopings von der IAAF vor 18 Monaten suspendiert worden.

11:27 Uhr: +FUSSBALL+

Buch über Erfolgstrainer Peter Stöger erscheint am 20. Juni

Wenige Tage nach der erfolgreichsten Bundesliga- Saison des 1. FC Köln seit 25 Jahren erscheint in Österreich ein Buch über den Erfolgstrainer aus Wien. "Peter Stöger - Seine Mannschaften. Seine Erfolge.", lautet der Titel des Werks von Peter Linden, das am 20. Juni erscheint. Linden, der ehemalige Fußball- Experte der "Kronen Zeitung", porträtiert auf 200 Seiten den Weg von Stöger als Spieler und Trainer.

09:45 Uhr: +FUSSBALL+

Manchester United wertvollster Klub in Europa

Manchester United ist trotz sportlich enttäuschender Saison der wertvollste Fußball- Klub in Europa. Zu diesem Ergebnis kommt die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG in ihrer aktuellen Studie "Football Clubs' Valuation: The European Elite 2017". Demnach übertraf ManU als erster Klub den Wert von drei Milliarden Euro.

Dahinter folgen die spanischen Top- Klubs. Meister und Champions- League- Finalist Real Madrid kommt laut Studie auf einen Wert von 2,9 Mrd. Euro, Vizemeister FC Barcelona auf 2,7 Mrd. Der deutsche Meister Bayern München liegt mit 2,4 Mrd. Euro Unternehmenswert auf Rang vier.

"Der Gesamtunternehmenswert der 32 führenden europäischen Fußballklubs ist im Vergleich zum Vorjahr um 14 Prozent gewachsen. Das bedeutet: Der Wert von Fußball als Geschäftsfeld steigt", erklärte Andrea Sartori, weltweiter Leiter des Sportbereichs bei KPMG und Autor des Berichts. Die Gründe für das Wachstum sind laut Studie vielfältig: der Übertragungsboom im Bereich des Fußballs, die Internationalisierung der Geschäftsmöglichkeiten der Vereine, ihre Investitionen in moderne Anlagen in Privatbesitz und nicht zuletzt nachhaltigere und wirtschaftlichere Unternehmensführung.

Untermauert wird dies durch die Anzahl der Klubs mit einem Unternehmenswert über einer Milliarde Euro, die von acht auf zehn gestiegen ist. Zu dem Quartett zählen noch Manchester City, Arsenal, Englands Champion Chelsea, Liverpool und neu Italiens Meister und Champions- League- Finalist Juventus Turin sowie der englische Vizemeister Tottenham Hotspur dazu.