Vienna Capitals stehen nach 1:0 vor Finaleinzug!

Die Capitals haben nach dem durch Ferland fixierten Erfolg in Bozen dagegen schon die erste Gelegenheit zum Aufstieg ins Endspiel. Das dritte Match dominierten sie in der erstmals in dieser Saison mit knapp über 7.000 Zuschauern ausverkauften Schultz- Halle vor allem in der Anfangsphase klar. Trotz Überlegenheit blieb es aber sehr lange torlos. Kapitän Ferland traf erst in der 40. Minute nach Vorarbeit von Rotter zum verdienten 1:0.

Dabei blieb es dann auch im ausgeglicheneren Schlussdrittel, auch weil die Sturmreihen auf beiden Seiten ihre Powerplaychancen nicht nützten und bei Stangenschüssen das Glück fehlte. "Das war ein enges Spiel. Beide Teams haben alles gegeben", meinte Matchwinner Ferland, der sich im vierten Match auf besonders viel Gegenwehr einstellt. "Der letzte Sieg ist immer der schwierigste. Wir erwarten ein hartes Spiel", sagte der Kanadier im Interview mit Sky.

Die langjährige Statistik spricht übrigens gegen Bozen, in Best- of- seven- Serien gelang es erst einem Team, ein 0:3 noch zu drehen. Das schafften 2010 im Halbfinale die Black Wings Linz gegen die Capitals. Außerdem haben die auch schon im Grunddurchgang sehr starken Caps einen Lauf, als erstes Team der Ligageschichte gewannen sie die ersten sieben Play- off- Partien.