Vienna Capitals gewinnen auch Schlager gegen Linz

Die Vienna Capitals haben den Schlager in der Erste Bank Eishockey Liga bei den Black Wings Linz für sich entschieden. Die Wiener gewannen mit 3:1 und bauten mit dem siebenten Sieg in Folge den Vorsprung auf zwölf Punkte aus. Red Bull Salzburg deklassierte im Freiluftspiel in Budapest Fehervar dank sechs Toren im Schlussdrittel 8:2 und löste die punktegleichen Linzer auf Platz zwei ab. Der KAC feierte in Villach einen 2:1- Sieg gegen den VSV und festigte mit dem elften Sieg in Folge den Platz in der Pick Round. Der HCB Südtirol gewann in Bozen das Tiroler Derby gegen HC Innsbruck mit 6:4. Die Graz 99ers besiegten zu Hause Dornbirn mit 6:3, Znojmo gewann bei Schlusslicht Olimpija Ljubljana mit 4:1.