Videografik: So holte sich Donald Trump die USA

Dem Außenseiter Donald Trump gelang die Sensation: Der 70- Jährige konnte das Rennen um das mächtigste Staatsamt der Welt überraschend und entgegen der allermeisten Umfragen für sich entscheiden und wird tatsächlich in das Weiße Haus einziehen .

Trump holte wichtige "Swing States"

Die Wahlnacht war über Stunden eine extreme Zitterpartie. Bei der Auszählung konnte Trump mit unerwarteten Erfolgen das Blatt wenden. So entschied er die besonders umkämpften "Swing States" Florida, North Carolina, Ohio und Wisconsin für sich. An Trump ging auch der Pflichtsieg in Texas, das mit 38 besonders viele Wahlmänner stellt. Insgesamt punktete der Republikaner erwartungsgemäß im Mittleren Westen und in den Südstaaten.

Foto: 270towin.com, krone.tv, AP

Clinton- Schlappe im "Rostgürtel"

Clinton wiederum triumphierte vor allem an der Ostküste. Von den wichtigen Wechselwählerstaaten allerdings gingen lediglich Nevada, Virginia und Colorado an sie. Vor allem in mehreren Bundesstaaten im sogenannten Rostgürtel der USA, einer einst florierenden und inzwischen vom wirtschaftlichen Abschwung geprägten Industrieregion, konnte die Demokratin nicht überzeugen.

Foto: APA/AFP/ANGELA WEISS, AP

Angelobung am 20. Jänner

Wahlberechtigt waren etwa 219 Millionen US- Bürger. Im Dezember wählen dann die Wahlmänner stellvertretend für das amerikanische Volk Donald Trump zum neuen Präsidenten. Seinen Amtseid legt er am 20. Jänner 2017 in Washington ab.