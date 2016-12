Video zeigt Flugzeugabsturz in Kolumbien

Dramatische Aufnahmen zeigen einen Flugzeugabsturz in Kolumbien. Fünf Menschen wurden bei dem Crash getötet, ein weiterer Insasse wurde bei dem Unglück im Osten des Landes an der Grenze zu Venezuela verletzt. Wie in einem auf YouTube verbreiteten Amateur- Video zu sehen ist, schoss die Frachtmaschine zunächst über die Startbahn hinaus und stürzte wenig später aus geringer Flughöhe ab. Es ist der zweite Flugzeugabsturz in Kolumbien binnen weniger Wochen.