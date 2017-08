Video zeigt Amokfahrt kurz vor Barcelona- Terror

Das Video stammt aus einer Überwachungskamera des Erotikmuseums von Barcelona. Man sieht, wie einige Passanten auf der Flaniermeile La Rambla dem Lieferwagen noch rechtzeitig ausweichen können und unverletzt entkommen. Laut "El Pais" ist auch ein Passant mit einem Kinderwagen unter den Flüchtenden zu sehen.

Foto: El Pais

14 Tote an einem Tag durch Terror in Spanien

Bei der Terrorattacke in Barcelona und einem weiteren, vereitelten Attentat in Cambrils am Donnerstag kamen 14 Menschen ums Leben. In der katalanischen Hauptstadt steuerte ein 17- Jähriger einen weißen Lieferwagen auf der Flaniermeile La Rambla in eine Menschenmenge und riss 13 Opfer in den Tod.

Foto: twitter.com, AFP

Wenig später wurde ein Anschlag in dem Küstenort Cambrils von der Polizei vereitelt , eine flüchtende Frau wurde dabei getötet und der Attentäter von Barcelona erschossen.

Am Donnerstagmorgen hatte es zudem eine Explosion in Alcanar gegeben, die zunächst als Gasunfall eingestuft worden war. Am Freitag wurde bekannt, dass bei dem Vorfall eine Verbindung zu den Terroranschlägen in Barcelona und Cambrils besteht: Mit über 20 sichergestellten Gasflaschen dürften die Islamisten noch einen viel größeren Terrorakt geplant haben, so die Exekutive.

Terror in Katalonien Foto: APA