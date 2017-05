Video: "Was sie getan haben, ist unter aller Sau"

Drei Sextäter sind über eine 15- Jährige hergefallen, zwei sollen sich an dem Mädchen aus Tulln in Niederösterreich vergangen haben. Jetzt zeigte sich das Opfer erstmals vor der krone.tv- Kamera und sprach über ihr Martyrium: "So etwas ist einfach unter aller Sau", schluchzt sie und verlangt, dass die Täter - zwei Verdächtige sitzen in Haft, einer ist weiterhin auf der Flucht - ihre Strafe bekommen sollen.