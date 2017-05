Video simuliert Überflug von Mars- Nordpol

Die Eiskappe sieht bei dem simulierten Überflug aus wie eine gigantische Spirale aus Eis und Schnee. Dunkle Gräben, in denen sich durch Wind transportierter Staub und Ablagerungen angesammelt haben, wechseln sich mit weißen, eisbedeckten Hügeln ab.

Foto: ESA/DLR/Freie Universität Berlin

Etwa in der Mitte des Filmes ist ein besonders auffälliger Graben - ein Chasma Boreale getauftes Tal - zu sehen, dessen Entstehung noch ungeklärt ist. Möglicherweise ist das Tal durch die wechselweise Ablagerung von Eis und Staub gebildet worden, durch Schmelzprozesse oder durch Windabtragung, so das DLR.

Das Chasma Boreale am Nordpol des Mars Foto: ESA/DLR/Freie Universität Berlin

Entstanden sind die Aufnahmen mithilfe der vom DLR betriebenen High Resolution Stereo Camera (kurz HRSC) an Bord von "Mars Express". Weil der Nordpol im Marswinter typischerweise in dicke Kohlendioxidwolken eingehüllt ist, und daher nur schlecht abgebildet werden kann, stammen die im Video verwendeten HRSC- Bilder zum wiegenden Teil aus den Sommerhalbjahren.

Künstlerische Illustration: Die ESA-Raumsonde "Mars Express" Foto: ESA/Alex Lutkus

Orbiter kreist seit 13 Jahren um den Mars

Die Sonde "Mars Express" startet am 2. Juni 2003 vom Raumfahrtzentrum Baikonur in Kasachstan aus ins All, erreichte nach einem sechsmonatigen Flug den Roten Planeten und umkreist ihn seitdem. Der Orbiter kartiert von seiner Umlaufbahn aus die Oberfläche des Mars und untersucht seine Atmosphäre, Struktur und Geologie.