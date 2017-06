Video- Schiri: Zuerst Ärger, dann Freude bei Chile

Dank späten Treffern von Arturo Vidal (81.) und Eduardo Vargas (92.) ist Chile am Sonntag mit einem 2:0- Erfolg über Kamerun in den Confederations Cup gestartet. Der Sieg vor 33.492 Zuschauern in Moskau war hochverdient. Ein Tor wurde nach Videobeweis aberkannt, eines gegeben.