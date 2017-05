Video: Massenprügelei bei russischem Cup- Finale

Lok Moskau hat am Dienstag zum siebten Mal den russischen Cup gewonnen. Der Tabellenachte der laufenden Saison setzte sich im Finale in Sotschi dank Toren von Igor Denisow (76.) und Aleksej Mirantschuk (90.) gegen Ural Jekaterinburg mit 2:0 durch und geht damit nächste Saison in der Europa League an den Start. Kurz vor dem Schlusspfiff lieferten sich die Teams eine regelrechte Massenprügelei (siehe Video oben).