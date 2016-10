Video: Kyrgios sorgt mit Lustlos- Match für Eklat

Nick Kyrgios, das Enfant terrible des Tennis- Sports, hat wieder zugeschlagen und dafür am Donnerstag eine 16.500- Dollar- Strafe präsentiert bekommen. Noch vergangenen Sonntag hatte der 21- jährige Australier in Tokio seinen dritten ATP- Titel geholt, drei Tage später zeigte er sich gegen den Deutschen Mischa Zverev in Shanghai mehrfach unsportlich und verlor nach lustloser Leistung. Im Video oben sehen Sie einen Ausschnitt von Kyrgios' Lustlos- Auftritt!