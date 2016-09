Video: Ist das der Bombenleger von Dresden?

Die beiden veröffentlichten Videosequenzen sind 37 Sekunden lang. Darauf ist eine Person mit schwarzem Motorradhelm und Rucksack auf dem Rücken zu sehen, die auf einer Straße hin und her läuft und raucht. Das Gesicht ist nicht zu erkennen. Die Person trägt eine dunkle Hose sowie eine bläuliche Jacke. "Wer kann Angaben zu der im Video zu sehenden Person machen?", fragte die Polizei. Zeugen wurden aufgerufen, sich bei der Polizei zu melden.

Motiv: Polizei geht von Fremdenhass aus

Die Polizei geht von einem fremdenfeindlichen Hintergrund der beiden Sprengstoffanschläge aus. Ein auf einer Antifa- Internetseite aufgetauchtes Bekennerschreiben erwies sich nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft in Dresden inzwischen als Fälschung.

Die erste Explosion ereignete sich an der Eingangstür der Moschee im Dresdner Stadtteil Cotta.

Vor der zentralen Einheitsfeier in Dresden, die bereits am Samstag mit einem großen Bürgerfest beginnt, wurden die Sicherheitsmaßnahmen verschärft. Allein am 3. Oktober sollen bis zu 2600 Beamte im Einsatz sein. Zu den Feierlichkeiten werden hunderttausende Besucher erwartet. Am offiziellen Festakt am Montag wollen Bundespräsident Joachim Gauck und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) teilnehmen, als Hauptredner ist Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) vorgesehen.