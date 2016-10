Video: Hier düst Kern im Dienstwagen über die A2

"Mir geht es nicht darum, Politiker anzupatzen, aber jedes Jahr verunglücken auf den Straßen Österreichs unzählige Menschen wegen Drängelei und Raserei! Deshalb sollte gerade unser Bundeskanzler ein Vorbild sein - daran sollte ihn mal wieder jemand erinnern", erklärte der krone.at- Leser am Donnerstag per Mail.

"Bedrängt und vorbeigerast"

Am 4. Oktober sei er auf der Südautobahn von Graz Richtung Wien unterwegs gewesen, als ihn "plötzlich zwei große schwarze Fahrzeuge bedrängten und vorbeirasten". Sein Beifahrer habe die Drängler auf Video festgehalten (siehe oben) - mit 163 km/h sind die beiden schwarzen Fahrzeuge demnach in einer 130er- Zone sowie mit 148 km/h in einer 80er- Beschränkung (bei Regen) unterwegs.

Kanzler Kern - von einem Leser auf der A2 bei Zöbern "abgeschossen" Foto: AFP/Fabrice Coffrini, privat

Eile am Rückweg von LH- Konferenz

Anhand der Nummerntafeln ist sich der Leser sicher: Das sind Bundeskanzler Kern und ein Begleitfahrzeug der Cobra. Sogar einen passenden Termin liefert der Beobachter mit - und ja, der Regierungschef war just an diesem Tag bei der Landeshauptleutekonferenz in Graz und wollte wohl so schnell wie möglich wieder heim in die Bundeshauptstadt, wie uns das Kanzleramt inoffziell bestätigte. Also: Nächstes Mal bitte lieber ein bisserl vorbildlicher, Herr Chauffeur!

Kern am 4.10. zu Besuch in Graz anlässlich der Landeshauptleutekonferenz Foto: APA/Erwin Scheriau