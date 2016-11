Video: Gregoritsch trifft doppelt bei HSV- Remis!

Der Steirer Gregoritsch schoss den HSV nach 28 Minuten mit seinen ersten beiden Saisontoren 2:1 in Führung, dennoch verpassten die noch sieglosen Hamburger auch im zwölften Anlauf den ersten vollen Erfolg in dieser Saison. Der HSV ist weiter Tabellenschlusslicht, Bremen blieb auf Position 16.

Gregoritsch, der von HSV- Trainer Markus Gisdol als Sturmspitze aufgeboten wurde, traf zunächst in der dritten Minute per Kopf und legte später nach Querpass von Nico Müller nach. Bei der Entstehung des zweiten Tors grätschten sowohl Zlatko Junuzovic, der durchspielte, als auch Ex- Rapidler Thanos Petsos daneben. Die Bremer ließen sich von dem Rückstand jedoch nicht beirren und glichen dank Treffern von Fin Bartels (14.) und Serge Gnabry (45.) jeweils aus.

Gregoritsch war in der Liga zuletzt im Mai als Torschütze in Erscheinung getreten. In der 82. Minute wurde der 22- jährige ÖFB- Teamspieler ausgewechselt. Florian Kainz durfte bei Bremen erstmals seit September wieder auf der Bank Platz nehmen, kam aber nicht zum Einsatz. Florian Grillitsch fehlte wegen einer Muskelverletzung.

Pleite für Dortmund in Frankfurt

Dortmund kassierte in Frankfurt die dritte Niederlage in der Saison. Vier Tage nach dem 8:4- Sieg in der Champions League gegen Legia Warschau mühte sich der Vizemeister nach Kräften, vergab aber in der zweiten Hälfte hochkarätige Möglichkeiten. In der Tabelle fiel der BVB auf den sechsten Rang zurück. Die Eintracht ist nunmehr bereits seit sieben Pflichtspielen ungeschlagen.

Remis für Stögers Kölner

Trainer Peter Stöger kam mit dem 1. FC Köln gegen Augsburg nicht über ein torloses Unentschieden hinaus und behielt den vierten Rang vor Hoffenheim, das bei Mönchengladbach ein 1:1- Remis erreichte. Bei Augsburg stand Kevin Danso erstmals im Bundesliga- Kader. Der 19- jährige Mittelfeldspieler, dessen Eltern aus Ghana stammen, ist aktueller österreichischer U19- Teamspieler. Martin Hinteregger kam bei den Bayern im Abwehrzentrum über 90 Minuten zum Einsatz, Georg Teigl wurde in der 71. Minute eingetauscht.

Ingolstadt und der VfL Wolfsburg trennten sich ebenfalls 1:1. Markus Suttner spielte links in der Viererkette durch, Lukas Hinterseer wurde in der 67. Minute eingewechselt.

12. Runde:

Freitag

SC Freiburg - RB Leipzig 1:4

Samstag

Borussia Mönchengladbach - 1899 Hoffenheim 1:1

FC Ingolstadt - VfL Wolfsburg 1:1

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund 2:1

1. FC Köln - FC Augsburg 0:0

Hamburger SV - Werder Bremen 2:2

Bayern München - Bayer 04 Leverkusen 2:1

Sonntag

FC Schalke 04 - SV Darmstadt

Hertha BSC Berlin - FSV Mainz

# Team Sp S U N +/- P 1. Leipzig 12 9 3 0 17 30 2. FC Bayern 12 8 3 1 18 27 3. E. Frankfurt 12 7 3 2 8 24 4. Köln 12 6 4 2 10 22 5. Hoffenheim 12 5 7 0 7 22 6. Dortmund 12 6 3 3 13 21 7. Hertha BSC 11 6 3 2 7 21 8. Mainz 11 5 2 4 1 17 9. Leverkusen 12 5 1 6 -1 16 10. Freiburg 12 5 0 7 -8 15 11. Schalke 04 11 4 2 5 2 14 12. Augsburg 12 3 4 5 -4 13 13. Gladbach 12 3 4 5 -6 13 14. Wolfsburg 12 2 4 6 -5 10 15. Darmstadt 11 2 2 7 -11 8 16. Bremen 12 2 2 8 -16 8 17. Ingolstadt 12 1 3 8 -13 6 18. Hamburg 12 0 4 8 -19 4