Video: Entführungsopfer springt aus Kofferraum

Laut Polizeiinformationen war die 25- Jährige in der Nacht auf den 15. März in ihrer Wohnung in Avondale von einem Kriminellen mit einer Pistole bedroht worden. Da sie kein Geld hatte, zwang sie der Entführer, in den Kofferraum zu steigen. Bei der Tankstelle konnte die geschockte Frau die Verriegelung lösen, aus ihrem engen Gefängnis springen und sich in Sicherheit bringen.

An der Tankstelle konnte die Frau den Kofferraumdeckel öffnen, ... Foto: kameraOne

Der Besitzer der Tankstelle bot ihr sofort Unterschlupf. "Ich brachte sie drinnen in Sicherheit und verriegelte die Tür", erzählte er. "Dann habe ich die Polizei gerufen." Die Frau habe unter Schock gestanden und Verletzungen an ihrem linken Bein und Arm aufgewiesen. Ein Verwandter habe sie dann ins Krankenhaus gebracht.

... aus dem fahrenden Wagen springen und sich in Sicherheit bringen. Foto: kameraOne

Die Ermittlungen ergaben, dass der Entführer an mehreren Bankautomaten mit der Karte seines Opfers Geld abhob. Auf Bildern der Überwachungskameras ist das Gesicht des Entführers klar zu erkennen. Nun hofft die Polizei, den Kriminellen bald zu finden.