VfL Wolfsburg feuert Trainer Dieter Hecking!

Für Hecking kam die Entscheidung nicht überraschend. "Natürlich bin ich enttäuscht, aber es gehört als Trainer in diesem Geschäft dazu, dass man mit einer Trennung rechnen muss, wenn die Erfolge ausbleiben. Das war bei uns zuletzt leider der Fall", so Hecking.

In der CL erst an Real Madrid gescheitert

Sein größter Erfolg in Wolfsburg war der Cup- Titel 2015 sowie die Vizemeisterschaft im gleichen Jahr hinter Bayern München. Danach sorgten die Wolfsburger auch in der Champions League für Aufsehen, scheiterten 2016 im Viertelfinale an Real Madrid.

Anschließend ging es bergab, in der Liga verpassten die Niedersachsen vergangene Saison die internationalen Plätze. 2015 hat Wolfsburg nur 25 Punkte in 24 Spielen geholt. In der aktuellen Saison sind es nach sieben Runden gerade einmal sechs Zähler.

3. norddeutscher Klub mit Trainerwechsel 2016/17

Mit Wolfsburg hat sich auch der dritte norddeutsche Bundesliga- Klub von seinem Coach getrennt. Zuletzt hatten in der noch jungen Saison bereits Werder Bremen und der Hamburger SV ihre Übungsleiter Viktor Skripnik und Bruno Labbadia beurlaubt.

Vorerst wird der bisherige U23- Trainer Valerien Ismael das Amt des Cheftrainers interimistisch übernehmen.