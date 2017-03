VfB Stuttgart holt mit 10 Mann 1:1 in Braunschweig

Trotz einer Halbzeit Überzahl hat auch Eintracht Braunschweig den VfB Stuttgart nicht bezwungen. Der Zweitliga- Spitzenreiter in Deutschland rettete im Spitzenspiel am Montag bei den Niedersachsen zu zehnt ein 1:1. Dank des Punktes bauten die im neuen Jahr noch ungeschlagenen Stuttgarter den Vorsprung in der Tabelle weiter aus und liegen vier Zähler vor Verfolger Union Berlin.