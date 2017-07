Vettel über Cockpitschutz: Verzicht wäre "dumm"!

Der für 2018 beschlossene Cockpitschutz entzweit die Formel 1. "Wenn Teile von Autos rumfliegen, wird es dich nicht schützen. Ich verstehe nicht, warum wir es brauchen", kritisierte etwa Red- Bull- Pilot Max Verstappen am Donnerstag vor dem Grand Prix von Ungarn die Entscheidung des Weltverbandes FIA. Auch andere Fahrer zeigten Unverständnis über die Einführung eines ringförmigen Bügels, der mittig an einer Strebe des Rennwagens fixiert ist und sich über den Helm des Piloten spannt. Dagegen sagte WM- Spitzenreiter Sebastian Vettel mit Verweis auf frühere Unfälle: "Es wäre dumm und ignorant, so etwas nicht zu nutzen." (Im Video oben sehen Sie die Highlights vom Grand Prix in Silverstone!)