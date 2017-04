Vettel holt seine 1. Pole seit Singapur 2015!

Der aktuelle WM- Spitzenreiter Vettel schaffte es erstmals seit Singapur 2015 auf die erste Startposition. Vor ihm stand zuletzt mit dem Red- Bull- Fahrer Daniel Ricciardo im Vorjahr in Monaco ein Nicht- Mercedes- Fahrer auf der Poleposition. Von 2014 bis dato hatten die Silberpfeile 59 von 62 möglichen Poles erobert.

Das Ergebnis:

1. Sebastian Vettel (GER) Ferrari 1:33,194 Minuten

2. Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari 1:33,253

3. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes 1:33,289

4. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 1:33,767

5. Daniel Ricciardo (AUS) Red Bull 1:34,905

6. Felipe Massa (BRA) Williams 1:35,110

7. Max Verstappen (NED) Red Bull 1:35,161

8. Nico Hülkenberg (GER) Renault 1:35,285

9. Sergio Perez (MEX) Force India 1:35,337

10. Esteban Ocon (FRA) Force India 1:35,430 (alle in Q3)

11. Carlos Sainz (ESP) Toro Rosso 1:35,948

12. Lance Stroll (CAN) Williams 1:35,964

13. Daniil Kwjat (RUS) Toro Rosso 1:35,968

14. Kevin Magnussen (DEN) Haas 1:36,017

15. Fernando Alonso (ESP) McLaren 1:36,660 (in Q2)

16. Jolyon Palmer (GBR) Renault 1:36,462

17. Stoffel Vandoorne (BEL) McLaren 1:37,070

18. Pascal Wehrlein (GER) Sauber 1:37,332

19. Marcus Ericsson (SWE) Sauber 1:37,507

20. Romain Grosjean (FRA) Haas 1:37,620 (in Q1)