Verzweiflungstat: Sohn erschießt seine Mutter

Mit einem Mord an einer 92- jährigen Pensionistin und dem Selbstmord ihres Sohnes (67) endete offenbar ein Pflegedrama im Wiener Bezirk Döbling. Nachdem Verwandte am frühen Freitagabend vor der verschlossenen Tür gestanden waren, rückte aus Sicherheitsgründen sogar die Cobra an.