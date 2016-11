Verzweifelte Suche nach dem eigenen Vater

"Von heute auf morgen werden einem die Wurzeln entzogen", erzählt uns die "Krone"- Leserin stellvertretend für ihre Mama, deren Mutter 2013 verstarb. Beim Betrachten der Nachlassunterlagen stellte sich heraus, dass ihr Vater nicht ihr leiblicher sein kann, was dann auch von einem Familienmitglied bestätigt worden ist.

Foto als möglicher erster Hinweis

Nun begibt sich die Tochter mit ihrer Mutter Anita auf Spurensuche: "Im Nachlass haben wir ein Bild gefunden. Möglicherweise ist das ein erster Hinweis." Wo dieses Bild aufgenommen wurde, ist leider nicht bekannt, und wer der Herr sein könnte auch nicht.

"Meine Großmutter Christine Schneeberger war von 1. Juli 1960 bis 30. November 1960 als Servierkassierin in einem Gasthaus in Neumarkt in der Steiermark beschäftigt, damals war sie 30 Jahre alt. In diesem Zeitraum ist sie auch schwanger geworden", so die Frau. Zu dem möglichen Vater gäbe es außerdem Munkeleien, er wäre ein Vertreter aus Graz gewesen.

Bitte helfen Sie mit!

Wer weiß etwas über ihn? Bitte melden Sie sich bei uns per Email unter steirer@kronenzeitung.at oder per Telefon unter der Nummer 057060/56200.