Verurteilter Mörder erstreitet Recht auf Toupet

Ein zu lebenslanger Haft verurteilter Mörder hat sich in Neuseeland das Recht erstritten, im Gefängnis ein Toupet tragen zu dürfen. Ein Gericht entschied am Donnerstag, dass die Justizvollzugsanstalt in Auckland ihm sein Haarteil zurückgeben muss. Die Forderung nach 5000 neuseeländischen Dollar (umgerechnet knapp 3300 Euro) Schadenersatz wies die Justiz jedoch zurück.