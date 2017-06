Verunglückte Wanderin dank Handyortung gerettet

Zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit hat am Mittwochabend die Salzburger Bergrettung eine verunglückte Person dank Handyortung rasch bergen können. In Leogang im Pinzgau war eine 53- Jährige bei einer Wanderung Richtung Birnbachloch in einen Graben gestürzt. Dabei zog sich die Einheimische schwere Kopfverletzungen zu, berichtete die Bergrettung am Donnerstag.