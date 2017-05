Vertrauensverlust ist nun die Konsequenz für Trump

Auf Twitter verlautbarte Trump, dass seine Tat von "humanitären Gründen" motiviert gewesen sei. Er wollte, dass Russland seinen Kampf gegen den Terrorismus verstärke. Weiters hält er es für "absolut rechtens", jederzeit Informationen mit Russland zu teilen.

Mit seinen "russischen Freunden" hatte Donald Trump bereits öfters für Aufsehen gesorgt. Foto: AFP/CHIP SOMODEVILLA, AP/Alexei Druzhinin, thinkstockphotos.de

Die logische Konsequenz: Nicht nur amerikanische Staatsbürger, auch Politiker, Diplomaten und "Normalsterbliche" auf der ganzen Welt, verlieren weiter ihr Vertrauen - und zwar in das Weiße Haus sowie in Trump selbst. Das spiegelt sich auch in den Sozialen Netzwerken wider: Ein Twitter- Nutzer schreibt etwa: "Trump lügt fast jedes Mal, wenn er den Mund aufmacht."

Israel lieferte einige der Infos, die weitergegeben wurden

Weiters bekamen durch Trumps Aktion auch das Vertrauen und die Zusammenarbeit zwischen Amerika und Israel einen tiefen Riss - denn Israel war das Land, dass den USA zumindest einige der geheimen Informationen über den Islamischen Staat zur Verfügung stellte. Das berichtet die "New York Times". Weder das Weiße Haus noch der israelische Botschafter in den USA, Ron Dermer, wollte die Nachricht bestätigen - aber auch nicht verneinen.

Sean Spicer, der Pressesprecher des Weißen Hauses, hüllt sich in Schweigen Foto: The Associated Press

Keine strafrechtlichen Konsequenzen

Als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika hat Trump das Recht, die Einstufung von Informationen jederzeit zu deklassifizieren. Soll heißen: Wenn Trump die Geheiminfos über den IS nicht als "sensibel" ansehen will, muss er das nicht. Somit verstößt er auch nicht gegen Gesetze, wenn er solche Informationen mit seinen Gästen teilt. Trotzdem: Der Schaden in der Bevölkerung scheint angerichtet zu sein. Viele Amerikaner hat der Vorfall nur noch wütender gemacht.

Nicht mehr so beliebt und nicht mehr so vertrauenswürdig - der neue Donald Trump Foto: Associated Press

"Trump hält nie vier Jahre durch!"

Trumps Verhalten wird von vielen seiner früheren Anhänger nicht mehr toleriert: "Ich habe im Herbst für Trump gestimmt, aber das habe ich nicht erwartet. Ich bereue meine Wahl", sagt eine Büroangestellte aus Santa Monica in Los Angeles. Ein selbstständiger Mann aus Long Beach, Los Angeles, formuliert es noch heikler: "Was geht hier vor sich? Das ist doch verrückt! Trump wird nie im Leben bis 2020 durchhalten!"