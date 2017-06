"Vertrauen!" ÖFB- Boss appelliert an Fußball- Nation

Gewissen voreiligen Unkenrufen zum Trotz wird Leo Windtner am Sonntag in Zell am See bei der Bundeshauptversammlung des österreichischen Fußball- Bundes wieder zu dessen Präsidenten gewählt. Der 66- jährige Oberösterreicher geht vor allem mit einem großen Traum in seine dritte Amtszeit: Mit jenem von der ersten WM- Teilnahme des rot- weiß- roten Teams seit 1998.