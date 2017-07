Vertrag unterschrieben: Westermann wird Austrianer

Dass Westermann bei der Austria unterschreibt, war nicht überraschend. Trainer Thorsten Fink hatte zuletzt deutlich gemacht, dass der 27- fache Internationale ante portas steht. "So ein erfahrener Mann hinten drinnen tut uns sicher ganz gut. Mit seiner Einstellung und seiner Erfahrung kann er unserer jungen Mannschaft sicher helfen", sagte Fink über seinen Landsmann.

Foto: GEPA

Unter Fink spielte Westermann bereits beim Hamburger SV (2011 bis 2013) und war damals lange Zeit auch Kapitän. Der Innenverteidiger soll die durch den Abgang von Lukas Rotpuller entstandene Lücke schließen. "Ich bin überzeugt davon, dass er uns mit seiner Erfahrung und seiner großen Qualität sofort weiterhelfen kann und uns mehr Stabilität in der Defensive bringen wird. Exakt so einen Spieler haben wir gebraucht", meinte Austrias Sportchef Franz Wohlfahrt.

Thorsten Fink (li.) mit Heiko Westermann Foto: GEPA

Westermann spielte in der abgelaufenen Saison für Ajax, bei den Niederländern kam er aber kaum zum Einsatz. In der Ehrendivision verbuchte Westermann nur vier Saisoneinsätze, international waren es drei. Sein Jahresgehalt soll kolportierte 800.000 Euro betragen haben. Bei Betis Sevilla kam er 2015/16 noch auf 20 Spiele in der spanischen Primera Division. Zuvor spielte der Verteidiger in der deutschen Bundesliga für Arminia Bielefeld, Schalke 04 und den HSV.

Foto: AFP

Westermann bekommt beim Vizemeister die Rückkenummer 18 und wird bereits am Montagnachmittag erstmals mit seinem neuen Team trainieren.