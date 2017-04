Verstehen Sie mich nicht falsch!

Kaum vorstellbar, dass wir bewusst Tag und Nacht zuhören können. Die Ohren schaffen das. Unabhängig von unserer Aufmerksamkeit, also auch, wenn wir schlafen. "Das Gehör ist 24 Stunden am Tag im Einsatz und damit eines der wichtigsten Sinnesorgane. Das wird im Alltag oft unterschätzt. Die Ohren sind der Schlüssel zu gelungener Kommunkation", so Lukas Schinko, Hörakustik- Experte von Neuroth.

Lässt die Wahrnehmung der Ohren nach, passiert das - außer bei einem Hörsturz - nicht plötzlich, sondern schleichend über Jahre. Deshalb fällt diese Entwicklung oft lange nicht auf. Wie erkennt man, dass man nicht mehr so gut hört wie früher? Der Fernseher wird z. B. immer lauter gedreht. Betroffene können Gesprächen nur unter höchster Konzentration folgen und fragen häufiger nach. Bestimmte Laute und Tonfrequenzen können nicht mehr richtig wahrgenommen werden.

Zwischen "Blättern" und "Brettern" sowie anderen ähnlich klingenden Wörtern kann nicht mehr unterschieden werden. Oder man nimmt nur einige Buchstaben bzw. Silben von Wörtern wahr. Zusammenhänge muss man sich dazu denken. Zunächst versuchen Betroffene, das Manko durch Lippenlesen auszugleichen. Bis sie schließlich so unsicher sind, dass sie nicht mehr mitreden und sich zurückziehen. Ein Teufelskreis.

Was lässt sich vorbeugend tun?

Gönnen Sie Ihren Ohren tägliche stille Ruhephasen und meiden Sie möglichst Lärm (Gehörschutz tragen, keine laute Musik usw.). Machen Sie regelmäßig einen Hörtest. "Aktuelle Studien zeigen, dass es auch einen Zusammenhang zwischen Hörminderung und kognitiven Fähigkeiten gibt. So wirken sich Hörgeräte etwa positiv auf die geistige Fitness aus", so Lukas Schinko.

Die Fähigkeit, dass die Ohren alles mitbekommen, kann altersbedingt bereits ab dem 40. Lebensjahr nachlassen. Je früher man handelt, desto besser. Denn das Gehirn verlernt das Hören, wenn die entsprechenden Signale nicht weitergeleitet werden. Das lässt sich mit einem gut angepassten Hörgerät verhindern. Bis sich Betroffene jedoch untersuchen und entsprechend versorgen lassen, dauert es oft bis zu zehn Jahren. Weil sich viele Menschen offenbar davor scheuen.

Doch Scham ist unbegründet. Moderne Hörgerät werden genau an die Bedürfnisse der Betroffenen angepasst, sind unauffällig klein, aber leistungsstark. Und sie lassen sich immer einfacher bedienen.