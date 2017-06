Versteckt sich im Kuipergürtel ein 10. Planet?

Der von den LPL- Astronomen vorerst provisorisch "planetary mass object" getaufte, noch hypothetische Himmelskörper soll demnach die Bahnen einer Reihe größerer Stein- und Eisbrocken im sogenannten Kuipergürtel, einem Ring aus eisigem Geröll rund um den Neptun (dem äußersten Planeten unseres Sonnensystems; Anm.), beieinflussen. "Die wahrscheinlichste Erklärung für unsere Messergebnisse ist, dass da eine versteckte Masse existiert. Unseren Berechnungen zufolge muss es etwas in der Größe des Mars sein", wird Kat Volk vom Lunar and Planetary Laboratory in einem Statement zitiert.

Künstlerische Darstellung von "Planet 10" Foto: Heather Roper/LPL

Hinweise auf Existenz von "Planet 9"

Bereits im Jänner vergangenen Jahres haben zwei US- Astronomen laut eigenen Angaben Hinweise auf die Existenz eines neunten Planeten in unserem Sonnensystem entdeckt. Der Himmelskörper sei etwa zehnmal so schwer wie die Erde, teilten Konstantin Batygin und Mike Brown vom California Institute of Technology mit. "Planet 9" umkreise die Sonne in einer durchschnittlich 20- mal so großer Entfernung wie Neptun, der derzeit äußerste bekannte Planet unseres Sonnensystems. Damit sei der Planet so weit von seinem Zentralgestirn entfernt, dass er für eine Umkreisung wohl 10.000 bis 20.000 Jahre benötige, berichteten die Forscher im Magazin "Nature" .

Künstlerische Darstellung von "Planet 9" Foto: NASA/Caltech

Im April 2016 bestimmten dann Astrophysiker der Universität Bern mithilfe eines Computermodells , wie "Planet 9" aussehen könnte. Demnach hat er einen Radius, der 3,7- mal demjenigen unserer Erde entspricht. Die Forscher glauben, dass der mysteriöse Himmelskörper ein kleiner Eisriese mit einer Hülle aus Wasserstoff und Helium ist - quasi eine kleinere Version von Uranus und Neptun.