Verstappen- Vater nach Schlägerei in Club verhaftet

Jos Verstappen, der Vater von Red- Bull- Pilot Max Verstappen, soll am vergangenen Wochenende in eine Schlägerei in der niederländischen Stadt Roermond verwickelt gewesen sein. Laut Medienberichten zog sich der ehemalige Formel- 1-Fahrer in einem Strandclub ein blaues Auge und Schrammen zu. Demnach weigerte er sich, den Club zu verlassen, und wurde daraufhin von der Polizei festgenommen und verhört. (Im Video oben sehen Sie die Highlights vom Australien- Grand- Prix.)