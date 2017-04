Verstappen entschuldigt sich für Brasilien- Sager

Red- Bull- Pilot Max Verstappen hat auf Instagram eine unglückliche Aussage klargestellt, die in Brasilien während des Formel- 1-Wochenendes in Bahrain (Highlights des Rennens oben im Video) einiges an Staub aufgewirbelt hat. "Nun, er ist Brasilianer, da gibt es nicht viel zu diskutieren", hatte Verstappen in Richtung von Williams- Fahrer Felipe Massa gemeint.