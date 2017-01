Verrücktes Ski- Wunder bei der Lauberhorn- Kombi!

Mit einem überraschenden Ergebnis hat die Kombination in Wengen geendet: Der ÖSV- Läufer Frederic Berthold eroberte sein bestes Weltcup- Ergebnis. Der dreifache Junioren- Vizeweltmeister und Sohn von Matthias Berthold landete mit Platz drei erstmals am Podium. Den Sieg ging an den Schweizer Niels Hintermann vor dem Franzosen Maxence Muzaton.