Vermummter droht: "Das ist erst der Anfang"

Das Video wurde gegen 2.30 Uhr nachts, also kurz nach dem Anschlag, auf LiveLeak geladen. Der komplett verhüllte Mann hält darin ein Schild hoch, auf dem "Manchester" und das Datum des Anschlags zu sehen sind. "Im Namen Allahs, des Barmherzigen und Dankbaren. Das ist erst der Anfang. Die Löwen des Islamischen Staats Irak und Sham (Region in Syrien, Anm.) werden mit Attacken gegen alle Kreuzritter beginnen", sagt der Mann. Die Botschaft endet mit dem bekannten "Allahu Akbar".

Ein vermummter Mann droht in dem Video: "Das ist erst der Anfang!" Foto: liveleak.com

Echtes Bekennervideo oder Fälschung?

Die Echtheit des Videos ist nicht bestätigt. Allerdings ähnelt die Botschaft in Wortwahl und Machart durchaus früheren Bekennervideos des IS. Was an der Echtheit zweifeln lässt, ist die schlechte Qualität sowie die Tatsache, dass das Gesicht des Mannes verhüllt bleibt. Selbstmordattentäter zeigen in Bekennervideos normalerweise ihr Gesicht. Ursprünglich war die Botschaft in einer Gruppe des Messager- Dienstes Telegram veröffentlicht worden. Anhänger der IS- Terroristen feiern die Tat bereits in sozialen Netzwerken, berichtet der "Telegraph".

22 Tote bei feigem Attentat auf Teenager

Bei dem Anschlag nach einem Konzert von Teeniestar Ariana Grande wurden mindestens 22 Menschen getötet, unter ihnen viele Kinder und Jugendliche. 59 weitere seien verletzt worden, sagte Polizeichef Ian Hopkins. Der männliche Einzeltäter sei bei der Explosion ums Leben gekommen, hieß es. Er habe einen Sprengsatz am Körper getragen.

Foto: AFP