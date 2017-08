Vermisster australischer Bub (7) ist tot

Ein nach dem Terroranschlag in Barcelona vermisst geglaubter australischer Bub - krone.at berichtete - ist tot. Noch am Sonntag hatte die spanische Zeitung "El Pais" unter Berufung auf die Polizei gemeldet, der siebenjährige Julian sei auf der Behördenliste jener Menschen, die bei der Attacke am Donnerstag verletzt worden sind. Am Nachmittag teilten die katalanischen Notfalldienste dann jedoch mit, sie hätten den Bub als eines der Todesopfer des Anschlags identifiziert.