Verlobte aus Fenster gestoßen: Afghane gefasst

Jener 23 Jahre alte Afghane, der wegen Mordversuchs an seiner schwangeren Verlobten in Wien gesucht worden war, ist festgenommen worden. Der Verdächtige wurde am Mittwoch in einer Wohnung im Bezirk Favoriten von Beamten der WEGA gefasst. Der 23- Jährige soll die 17- jährige Schwangere am Sonntagabend in Hernals aus einem Fenster im zweiten Stock gestoßen haben. Er bestreitet die Tat bislang.