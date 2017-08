Verletzter lief nach Autounfall davon - Suchaktion

Aufregung am Sonntagabend nach einem schweren Autounfall in Niederösterreich: Ein betrunkener Pkw- Fahrer war frontal gegen einen Baum geprallt und hatte sich dabei Verletzungen am Kopf zugezogen. Zeugen leisteten dem 46- Jährigen Erste Hilfe, plötzlich sprang der Verunfallte jedoch auf und rannte davon. Eine groß angelegte Suchaktion nach dem Verletzten musste gestartet werden.