Verletzter durch Zufall von Polizisten entdeckt

Zu Lebensrettern in Uniform wurden fünf Alpinpolizisten bei einem Forstunfall in Bad Ischl. Die Beamten waren am Weg zu einer Übung, blieben auf der B 145 stehen, weil ein Baum auf der Fahrbahn lag. Bei der Nachschau fand einer von ihnen den schwer verletzten Forstarbeiter, der blutend auf einer Wiese lag.