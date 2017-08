Verletzten Alpinisten zu Fuß bis ins Tal getragen

Bei Traumwetter wäre der Einsatz dank Helikopter wohl in einer Stunde erledigt gewesen. Aber ein Flug war unmöglich - und so mussten die Bergretter ausrücken. In einer enorm aufwendigen Aktion wurde ein verletzter Deutscher (65) am Samstag im hinteren Zillertal geborgen. Bei Temperaturen fast am Gefrierpunkt wurde der Alpinist den nahezu kompletten Weg ins Tal getragen. Rund acht Stunden dauerte der Einsatz!