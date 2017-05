Verletzte Seniorin lag einen Tag hilflos in Küche

Eine 78- jährige Pensionistin ist beim Zubereiten des Frühstücks am Mittwoch in der Küche ihres Hauses in Garsten im oberösterreichischen Bezirk Steyr- Land gestürzt und konnte danach nicht mehr aufstehen. Sie lag einen Tag hilflos am Boden. Ein besorgter Bekannter alarmierte die Polizei, Beamte retteten die Frau. Sie hätte sonst vermutlich die Nacht nicht überlebt.