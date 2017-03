Verletzte durch Schüsse in französischer Schule

Laut der Stadtverwaltung von Grasse richtete sich der Angriff gegen den Direktor der Schule. Die Behörde und Ermittler hatten zunächst von zwei Tätern gesprochen, von denen einer auf der Flucht sei. Später ging die Polizei aber nur noch von einem Angreifer aus. Der festgenommene 17- Jährige sei mit einem Gewehr, einer Pistole, einem Revolver und einer Granate bewaffnet gewesen. Unklar sei, ob alle Waffen funktionsfähig waren.

Es handle sich um einen Schüler des Lycee Alexis de Tocqueville im südostfranzösischen Grasse, in dem die Schüsse gefallen waren. Als Reaktion auf die Schießerei durften an allen Schulen der Stadt Schüler und Lehrer die Gebäude nicht verlassen, wie die Behörden mitteilten. Die französische Staatssekretärin für Opferhilfe, Juliette Meadel, sprach auf Twitter von zwei Verletzten. "Alle Schüler sind in Sicherheit", teilte sie mit. Das französische Innenministerium gab via Twitter eine Sicherheitswarnung heraus und informierte die Anrainer.

